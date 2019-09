Empfehlung - Lohner Ärger über gezahltes Lehrgeld

Lohne Es gibt im Fußball verdiente und unnötige Niederlagen – und den Landesliga-Fußballern von Union Lohne und ihrem Trainer Andreas Hüsken war nach dem 1:3 (1:1) gegen den SC Melle 03 am Sonntag sofort klar, in welche Kategorie die soeben kassierte Pleite gehörte. „Jetzt ist Frust da, denn das war eine vermeidbare Niederlage“, wurde Hüsken deutlich, dessen Mannschaft gegen die erfahrene Landesliga-Truppe aus Melle nicht schlechter gewesen war. „Das war ein wirklich guter Auftritt“, meinte er und ärgerte sich umso mehr, dass nichts dabei herausgesprungen war. „Wir bezahlen halt in den entscheidenden Situationen viel Lehrgeld“, schüttelte er den Kopf.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/lohner-aerger-ueber-gezahltes-lehrgeld-316305.html