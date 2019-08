Empfehlung - Lohner Abwehrsorgen: Patrick Foppe spielt wieder Landesliga

Lohne In ihrem ersten Landesligaspiel seit sechs Jahren am Sonntag (15 Uhr) daheim gegen BW Papenburg wird bei den Fußballern von Union Lohne etwas überraschend jemand dabei sein, der damals ein absoluter Leistungsträger war: Der langjährige Kapitän Patrick Foppe hilft am Sonntag und in den nächsten Wochen beim Aufsteiger aus, sehr zur Freude von Trainer Andreas Hüsken: „Personell haben wir in der Abwehr große Probleme. Toll, dass sich Patrick zur Verfügung stellt.“ Der 34-Jährige ist für die Innenverteidigung eingeplant, nachdem sich im Pokalspiel vor einer Woche bei Vorwärts (1:3) auch Eike Schrader verletzt hat. Immerhin: Er fällt nicht so lange aus wie zunächst erwartet.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/lohner-abwehrsorgen-patrick-foppe-spielt-wieder-landesliga-311047.html