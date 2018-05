Empfehlung - Lohne will im Titel-Zweikampf vorlegen

db Altenlingen. Mit einem Punktgewinn beim ASV Altenlingen kann Union Lohne die Tabellenführung in der Fußball-Bezirksliga für eine Woche übernehmen. Doch ein Zähler ist im heutigen Duell (19.30 Uhr) nicht das Ziel für Trainer Ralf Cordes und seine Truppe. „Um es eng zu halten, müssen wir gewinnen“, stellt er klar. Im Kampf mit dem aktuellen Spitzenreiter aus Schüttorf können die Lohner vorlegen, die Obergrafschafter bestreiten ihre drittletzte Partie der Spielzeit erst am kommenden Mittwoch. „Ich glaube nicht mehr an Bentheim und Meppen, sondern nur noch an Schüttorf und uns“, sieht Cordes das Titelrennen inzwischen als Zweikampf, in dem seine Mannschaft auf einen Aussetzer des FC 09 hoffen muss – und ihre eigenen Aufgaben lösen muss. „Für uns ist Altenlingen aber immer ein schwerer Gegner“, weiß der Lohner Coach, der außerdem wegen der Belastung für seine Truppe ins Grübeln kommt. „Es ist das vierte Spiel in anderthalb Wochen für uns. Das müssen wir jetzt noch gut über die Bühne bekommen“, fordert er. Nicht mit dabei ist bei den Gästen Rechtsverteidiger Daniel Niehaus, der sich in Surwold – wie befürchtet – einen Knöchelbruch zugezogen hat und nun vier Monate lang ausfällt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/lohne-will-im-titel-zweikampf-vorlegen-236149.html