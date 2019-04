Empfehlung - Lohne will gegen Neuenhaus keine Zweifel aufkommen lassen

Lohne Die Rollen sind im Grafschafter Derby in der Fußball-Bezirksliga klar verteilt: Union Lohne geht am Ostermontag um 14.30 Uhr als großer Favorit in das Duell mit Borussia Neuenhaus. „Wir dürfen von Beginn an keine Zweifel aufkommen lassen, welche Mannschaft um die Meisterschaft mitspielt“, sagt Lohnes Trainer Andreas Hüsken, der mit seiner Truppe aktuell den zweiten Tabellenplatz hinter dem SV Meppen II belegt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/lohne-will-gegen-neuenhaus-keine-zweifel-aufkommen-lassen-292843.html