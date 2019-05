Lohne will aufsteigen, Brandlecht aber nicht absteigen

Dieses Nachholspiel in der Fußball-Bezirksliga hat es in sich: Der gastgebende SV Union benötigt am Mittwoch einen Sieg, um als Tabellenführer in das letzte Saisonspiel zu gehen. Doch sollten die Brandlechter verlieren, stehen sie als Absteiger fest.