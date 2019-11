Empfehlung - Lohne trifft auf FC 09: Flutlicht-Derby in der Landesliga

Lohne/Schüttorf Zugegeben: Schon wegen der räumlichen Nähe zu Lingen sind die Fußballer von Union Lohne tendenziell dem Emsland stark zugewandt. Duelle gegen Biene, Altenlingen oder Laxten genießen in Lohne einen hohen Stellenwert. Und trotzdem hat auch das einzige Grafschaft-Duell dieser Saison in der Landesliga gegen den FC Schüttorf 09 seinen ganz speziellen Reiz: „Die Mannschaften kennen sich sehr gut, die Wege sind kurz, beim FC 09 spielen drei ehemalige Unioner“, sagt Lohnes Trainer Andreas Hüsken vor dem Hinspiel am Freitag (19.30 Uhr) im heimischen Stadion. Er weiß: „Abendspiel, Flutlicht, viele Zuschauer: Der Rahmen wird dem Derby absolut gerecht. Wir haben großen Bock zu spielen.“ Es ist das erste Heimspiel für Lohne seit dem 14. September.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/lohne-trifft-auf-fc-09-flutlicht-derby-in-der-landesliga-329415.html