Empfehlung - Lohne startet mit 3:1-Sieg: Spiel kippt nach Platzverweis

Lohne Es lief die 45. Minute und Andreas Hüsken wird sich schon so manchen Kritikpunkt für die Halbzeitpause zurechtgelegt haben, schließlich lagen die von ihm trainierten Lohner Fußballer gegen Blau-Weiß Papenburg 0:1 zurück. Und nachdem die Gäste aus dem Emsland durch Michael Eissing (24.) nicht unverdient in Führung gegangen waren, hatte nicht viel darauf hingedeutet, dass dem SV Union ein erfolgreicher Einstand in der Landesliga gelingen würde. Dann allerdings setzte sich Joshua Sausmikat mit dem Ball am Fuß Richtung Papenburger Tor ab und Fabian Cordes sah als letzter Mann der Gäste-Abwehr keine andere Möglichkeit mehr, als den Lohner Angreifer 18 Meter vor dem Tor von hinten anzugehen und zu Fall zu bringen. Die Folge: Cordes sah die Rote Karte und der fällige Freistoß war Ausgangspunkt zum 1:1-Ausgleich durch Felix Eling (45.+2). Die Überzahl nutzten die Gastgeber nach dem Wechsel zu zwei weiteren Treffern durch Dennis Tengen (50.) und Sausmikat (59.), die den 3:1 (1:1)-Erfolg des Aufsteigers besiegelten. Sehr zur Erleichterung und Freude von Hüsken: „Wir hatten uns einen guten Start vorgenommen – stark, dass wir das so umgesetzt und uns mit drei Punkten belohnt haben.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/lohne-startet-mit-31-sieg-spiel-kippt-nach-platzverweis-311339.html