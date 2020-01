Empfehlung - Lohne hat die 25-Punkte-Marke im Visier

Lohne Die Volleyballerinnen des SV Union Lohne wollen in der Regionalliga heute Nachmittag den nächsten Schritt Richtung Klassenerhalt machen. Um 15 Uhr ist der ASC 46 Göttingen in der Sporthalle am Park zu Gast. Als Tabellenzweiter gehören die Gastgeberinnen aktuell zwar zur Spitzengruppe der Liga, Trainer Harald Nüsse will sich davon aber nicht blenden lassen. Der Fokus liegt für den Aufsteiger immer noch auf dem Verbleib in der vierthöchsten Spielklasse. Denn der Vorsprung auf den Relegationsplatz beträgt nur sechs Punkte. Nüsse ist aber zuversichtlich, die notwendigen Zähler in den kommenden Wochen einzufahren. „Ich denke, dass man mit 25 Punkten nichts mehr mit der Relegation zu tun hat“, sagt der Union-Coach, dessen Team bislang 21 Zähler hat. Der Mitaufsteiger aus Göttingen ist auf dem Papier ein schlagbarer Gegner. Nüsse mahnt aber davor, den Vorletzten (10 Punkte) auf die leichte Schulter zu nehmen. So feierte der ASC zuletzt mit personeller Verstärkung ein 3:1 gegen Braunschweig und tritt im Vergleich zum 3:0 der Lohnerinnen im Hinspiel auch taktisch anders auf. Die starke Schwedin Frida Randen greift inzwischen über die Diagonale an. Dort ist bei Union auch Merle Gossling zu Hause. Die Angreiferin macht nach ihrer Verletzung Fortschritte. „Merle ist fast schon wieder die Alte“, berichtet Nüsse.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/lohne-hat-die-25-punkte-marke-im-visier-340091.html