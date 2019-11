Empfehlung - Lohne gegen Lohne: SV Union hofft auf den nächsten Coup

Lohne Nach einer abschließenden Platzbegehung steht fest: Fußball-Landesligist Union Lohne kann das letzte Heimspiel des Jahres am Sonntag (14 Uhr) gegen den namensgleichen Tabellenführer, dem TuS Blau-Weiß aus dem südoldenburgischen Lohne, austragen. „Das ist sehr gut, wir alle sind ganz heiß auf dieses Spiel“, betont Trainer Andreas Hüsken. Natürlich, diese spezielle Vorfreude rührt auch vom letzten, überaus gelungenen Auftritt vor heimischen Fans her. Vor zwei Wochen ging der FC Schüttorf 09 mit 0:8 in Lohne unter. „Wir haben gesehen, was man als Kollektiv erreichen kann“, ist eine Erkenntnis des Coaches aus dem Kreisduell, „und deswegen werden wir auch gegen den Spitzenreiter mutig ins Spiel gehen.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/lohne-gegen-lohne-sv-union-hofft-auf-den-naechsten-coup-332163.html