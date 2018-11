Empfehlung - Lohne gegen Bentheim: Das Hinspiel ist allen noch präsent

Lohne/Bad Bentheim 30 Spiele müssen die Mannschaften in der Fußball-Bezirksliga in dieser Saison jeweils absolvieren, aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass man bei Union Lohne und dem SV Bad Bentheim in zehn Jahren 29 Partien davon vergessen hat. Das eine Spiel, an das sich die Zuschauer, Akteure auf dem Platz und auch die Trainer noch gut erinnern werden können, ist das Hinspiel zwischen den beiden Teams aus dem August – und jetzt kommt es in Lohne am Sonntag um 14.30 Uhr zum zweiten Aufeinandertreffen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/lohne-gegen-bentheim-das-hinspiel-ist-allen-noch-praesent-267667.html