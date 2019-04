Empfehlung - Lohne: Erst drei Punkte holen, dann sich auf Meppen freuen

Lohne Am kommenden Sonntag steht für Union Lohne in der Fußball-Bezirksliga das Spitzenspiel gegen den Tabellenführer SV Meppen II an, doch vorher gilt es für die Mannschaft von Trainer Andreas Hüsken, am Dienstag das Nachholspiel bei der SG Freren zu gewinnen (19.30 Uhr). „Wir sind der große Favorit“, ist für Hüsken die Ausgangslage klar. Seine Lohner könnten die Meppener am Sonntag im Heimspiel an der Spitze ablösen – aber nur, wenn vorher auch ein Dreier in Freren gelingt. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/lohne-erst-drei-punkte-holen-dann-sich-auf-meppen-freuen-294613.html