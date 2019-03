Empfehlung - Lohne bekämpft den VfL Weiße Elf erfolgreich

Lohne Die 22 Spieler auf dem Lohner Platz hatten viel zu kämpfen: mit der Form nach der langen Winterpause, dem holprigen Boden, dem starken Wind und nicht zuletzt natürlich auch mit dem Gegner. Und so konnte am Ende nur das dabei herauskommen, was man gemeinhin als „Kampfspiel“ bezeichnet. Keine schöne Partie, sondern nur ein intensiv und engagiert geführtes Duell. „Wir waren kämpferisch die bessere Mannschaft“, lieferte Andreas Hüsken, Trainer von Union Lohne, dann auch als Begründung, warum sich sein Team mit 2:0 gegen den VfL Weiße Elf aus Nordhorn im Topspiel der Bezirksliga durchgesetzt hatte. „Wir wollten eine gute Basis für eine gute Rückrunde schaffen – und das ist uns gelungen“, schob er zufrieden nach.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/lohne-bekaempft-den-vfl-weisse-elf-erfolgreich-284690.html