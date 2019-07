Empfehlung - Lohne 3:5 gegen Spelle: Ärger über vermeidbare Gegentore

Lohne Eine 3:5 (2:2)-Niederlage in einem Testspiel gegen einen eine Klasse höher spielenden Gegner ist nicht ungewöhnlich. Dennoch war Trainer Andreas Hüsken angefressen, nachdem seine Fußballer von Union Lohne am Mittwochabend mit diesem Ergebnis gegen den SC Spelle-Venhaus unterlegen waren. Vor allem dass vier der fünf Gegentore vermeidbar waren, brachte ihn auf die Palme. „Das ärgert mich maßlos“, sagte Hüsken, dessen Team sich vor allem in der ersten Halbzeit gegen den Oberligisten wacker präsentierte. „Da haben wir ein gutes Spiel abgeliefert, waren ein gleichwertiger Gegner und haben uns gut bewegt“, urteilte er zufrieden. Der Landesliga-Aufsteiger ging durch Tore von Joshua Sausmikat (Foto, 26.) und Dennis Tengen (44.) zweimal in Führung, musste aber jeweils den Ausgleich hinnehmen. Die Tore waren ebenso von Fehlern begünstigt wie der 3:2-Führungstreffer (70.) der Emsländer, dem die Lohner den zweiten Treffer von Sausmikat (80.) entgegen setzten, ehe sie in der Schlussphase zwei weitere Gegentore (82., 85.) hinnehmen mussten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/lohne-35-gegen-spelle-aerger-ueber-vermeidbare-gegentore-308336.html