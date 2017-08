Empfehlung - Löw vor WM-Quali: „Offensiv und selbstbewusst“ auftreten

dpaStuttgart. Dann stehen Teammanager Oliver Bierhoff sowie die Spieler Sami Khedira und Joshua Kimmich bei der Pressekonferenz des DFB Rede und Antwort (12.45 Uhr). „Bisher haben wir ja eine weiße Weste in der Qualifikation, haben alle Spiele gewonnen. Wir können uns jetzt vorzeitig für die Endrunde qualifizieren, je nach Situation“, erklärte Bundestrainer Joachim Löw vor den Partien am Freitag in Prag gegen Tschechien und drei Tage später in Stuttgart gegen Norwegen: „Die beiden Spiele wollen wir gewinnen, das ist unser Vorsatz. Dementsprechend offensiv und mit genug Selbstbewusstsein gehen wir in die Spiele.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/loew-vor-wm-quali-offensiv-und-selbstbewusst-auftreten-205666.html