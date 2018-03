Empfehlung - Löw startet Vorbereitung aufs Spanien-Länderspiel

dpaDüsseldorf. Im Paul-Janes-Stadion sollen sich die 26 Akteure am Vormittag auf die Partie am Freitag einstimmen. „Gegen Spanien habe ich in meiner Karriere noch nie gespielt, da freue ich mich sehr drauf“, sagte Weltmeister Mats Hummels vom FC Bayern München. Wer gegen den Weltmeister von 2010 aufläuft, ist jedoch ungewiss. Löw will in den „Härtetests“ gegen Spanien und vier Tage später in Berlin gegen Rekord-Weltmeister Brasilien nicht die bestmögliche Elf aufbieten, sondern im Hinblick auf die WM-Endrunde in Russland auch personell noch einige Varianten testen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/loew-startet-vorbereitung-aufs-spanien-laenderspiel-229785.html