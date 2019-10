Empfehlung - Löw startet kurze Vorbereitung auf Estland

dpaDortmund Am Vormittag wird das DFB-Team auf dem Gelände von Borussia Dortmund trainieren. Dann soll sich entscheiden, mit welchen Spielern Löw für die EM-Qualifikationspartie am Sonntagabend (20.45 Uhr/RTL) in Tallinn tatsächlich planen kann. Hinter Mittelfeldspieler Ilkay Gündogan steht wegen einer Muskelverletzung noch ein Fragezeichen. Der Berliner Niklas Stark litt zuletzt an einem Magen-Darm-Infekt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/loew-startet-kurze-vorbereitung-auf-estland-323244.html