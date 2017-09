Empfehlung - Löw kündigt gegen Norwegen „zwei, drei Wechsel“ an

dpaStuttgart. „Veränderungen plane ich auf jeden Fall“, erklärte der Bundestrainer am Tag vor der Partie am Montag in Stuttgart. Marc-André ter Stegen vom FC Barcelona wird wie beim jüngsten 2:1 in Tschechien im Tor stehen, kündigte Löw an. Zudem plane er mit seinem Confed-Cup-Kapitän Draxler (Paris Saint-Germain) von Beginn an. Es gebe noch einige Fragezeichen, sagte der Chefcoach: Und es werde „zwei, drei Wechsel“ in der Startformation geben.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/loew-kuendigt-gegen-norwegen-zwei-drei-wechsel-an-206114.html