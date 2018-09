Löw kitzelt seine Ex-Weltmeister - Kroos sieht „Bringschuld“

In der Weltrangliste ist Deutschland nach dem WM-Debakel auf Platz 15 abgestürzt. Gegen Weltmeister und Neu-Spitzenreiter Frankreich will Joachim Löw den Umkehrschub zünden. Die Auftritte in der neuen Nations League entscheiden über den Bundestrainer und alte Helden.