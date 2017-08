Empfehlung - Löw gibt erste WM-Fingerzeige - annähernd 40 Kandidaten

dpaMünchen. Diese Nominierung von Joachim Löw birgt richtig viel Spannung und sogar Zündstoff. Am Freitag gibt der Bundestrainer sein Aufgebot für die anstehenden WM-Qualifikationsspiele gegen Tschechien (1. September) in Prag und in Stuttgart gegen Norwegen (4. September) bekannt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/loew-gibt-erste-wm-fingerzeige-annaehernd-40-kandidaten-204745.html