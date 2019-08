Empfehlung - Löw begrüßt Keller-Nominierung für DFB-Chefposten

dpaMünchen „Der DFB war schon die letzten Monate in einem unruhigen Fahrwasser, und wer den Fritz Keller kennt, der weiß, dass er für gewisse Werte steht: Offenheit, Geradlinigkeit, Ehrlichkeit. Er ist wahnsinnig erfolgreich und was ich finde, dass er einfach eine große Menschlichkeit hat, und das ist seine große Stärke“, sagte Löw dem Sender DAZN am Rande des Bundesliga-Starts in München über den 62-Jährigen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/loew-begruesst-keller-nominierung-fuer-dfb-chefposten-313589.html