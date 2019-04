Empfehlung - Lockeres Training mit einer zweifachen Olympiasiegerin

Nordhorn Die Chance, mit einer zweifachen Olympiasiegerin im Weitsprung zu trainieren, haben am Donnerstagabend viele sportbegeisterte Kinder aus der Grafschaft und auch einige Erwachsene genutzt: Die deutsche Leichtathletik-Legende Heike Drechsler, Siegerin der Spiele von 1992 und 2000, war den ganzen Tag über in der Grafschaft unterwegs, um für die Barmer Krankenkasse für das Betriebliche Gesundheitsmanagement und Sportabzeichen-Aktionen in Firmen zu werben – und lud danach in Nordhorn zu einer öffentlichen Übungseinheit. Nach einem gemeinsamen Aufwärmen gab es natürlich auch einige Sprünge, allerdings wegen des schlechten Wetters nicht in die Sandgrube, sondern auf eine Weichbodenmatte in der Deegfeld-Sporthalle. „Draußen ist Leichtathletik eigentlich schöner, aber trotzdem hat es viel Spaß gemacht“, sagte die gebürtige Geraerin, die seit 1988 mit 7,48 m den deutschen Weitsprung-Rekord hält.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/lockeres-training-mit-einer-zweifachen-olympiasiegerin-290448.html