Empfehlung - Liverpool chancenlosen FC Bayern hoffnungslos überlegen

dpaMünchen Ein hilfloser FC Bayern ist an Jürgen Klopp und dem FC Liverpool gescheitert. Das 1:3 (1:1) im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League besiegelte die komplette Niederlage in den deutsch-englischen Fußball-Wochen, in denen zuvor Borussia Dortmund und der FC Schalke 04 ausgeschieden waren.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/liverpool-chancenlosen-fc-bayern-hoffnungslos-ueberlegen-286558.html