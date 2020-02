Empfehlung - Lisa Tüchter schießt überzeugende Bundesliga-Saison

Schüttorf Eine starke Saison in der 1. Bundesliga hat Sportschützin Lisa Tüchter hingelegt. Mit dem Trikot des BSV Buer-Bülse schoss die Schüttorferin mit dem Luftgewehr ein persönliches Rekordergebnis und verpasste mit ihrer Mannschaft nur hauchdünn den Sprung in die Finalrunde um die deutsche Meisterschaft. Am Ende sprang für das Team aus Gelsenkirchen in der Bundesliga Nord der fünfte Platz heraus. Die ersten vier Teams qualifizierten sich für den Endkampf mit dem stärksten Quartett der Süd-Staffel.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/lisa-tuechter-schiesst-ueberzeugende-bundesliga-saison-345047.html