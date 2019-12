Empfehlung - „Lions“ sind bereit für das Spitzenspiel

Nordhorn Die Bezirksliga-Basketballerinnen des VfL Weiße Elf haben auch gegen den Tabellendritten vom SC Glandorf keine Probleme gehabt und daheim mit 74:35 (43:14) den sechsten Sieg im sechsten Saisonspiel gefeiert. Die gastgebenden „Lions“ setzten den Gegner von Beginn an stark unter Druck und ließen im ersten Viertel nur zwei Punkte zu. Danach verteidigten sie aber nicht mehr konsequent genug und die folgenden Abschnitte verliefen ausgeglichener. Erst eine Umstellung in der Defensive des VfL sorgte im letzten Viertel wieder für klare Verhältnisse (15:6). Am kommenden Samstag steht für die „Lions“ um 16 Uhr das Spitzenspiel beim punktgleichen TV Vörden II an.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/lions-sind-bereit-fuer-das-spitzenspiel-332849.html