Empfehlung - Lienen entschuldigt sich nach Kritik bei Tedesco

dpaHamburg. Der ehemalige Bundesliga-Profi und heutige Technische Direktor des Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli hatte bei einem Talk des TV-Senders Sky in Hamburg unter anderen den 32-jährigen Tedesco als Beispiel angeführt, dass immer schneller Nachwuchstrainer in kurzer Zeit in die Bundesliga aufsteigen. Außerdem hatte Lienen die defensive Schalker Spielweise als „Tod des Fußballs“ bezeichnet.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/lienen-entschuldigt-sich-nach-kritik-bei-tedesco-244412.html