Empfehlung - Lichtendonk und das „coole Team“ der Ohio Valley University

Vienna/Emlichheim. Vor ziemlich genau einem Jahr feierte Dana Lichtendonk mit der zweiten Mannschaft des SC Union Emlichheim die Meisterschaft in der Regionalliga. In der aktuellen Drittliga-Spielzeit muss ihr Team allerdings auf die Mittelblockerin verzichten: Die 19-Jährige aus Volzel, die als Sechsjährige beim SCU mit dem Volleyball begann, studiert seit dem Sommer für ein Jahr in den USA und schmettert, baggert und pritscht seither für die Ohio Valley University in Vienna (West Virginia).(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/lichtendonk-und-das-coole-team-der-ohio-valley-university-229016.html