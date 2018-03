Empfehlung - Levin Zare macht das Dutzend voll

gn Nordhorn. Die HSG Nordhorn II hat sich in der Handball-Landesliga souverän einer Pflichtaufgabe entledigt und mit 31:26 (18:12) den Tabellenletzten HSG Wagenfeld/Wetschen besiegt. „Das war ein ordentliches Spiel, in dem es unsere Aufgabe war, den Gegner nicht zu unterschätzen“, sagte Spielertrainer Dennis Bartels zufrieden. Vor allem in der ersten Halbzeit hat die Zweitliga-Reserve die Vorgaben optimal umgesetzt. Die Nordhorner Abwehr packte zuverlässig zu und legte so die Basis, dass sich die Gastgeber mit bis zu sieben Toren absetzen konnten (16:9/25.). Als Torschütze tat sich Levin Zare besonders hervor, der zwölf Treffer erzielte, so viele wie kein anderer Akteur in dieser Partie.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/levin-zare-macht-das-dutzend-voll-228771.html