Empfehlung - Levin Zare genießt die Zeit im Bundesliga-Kader

Nordhorn Wenn sich die Handballer der HSG Nordhorn-Lingen am Sonnabend nach einer letzten Trainingseinheit im Euregium auf den Weg zum wichtigen Spiel beim TVB Stuttgart (So., 13.30 Uhr) aufmachen, steigt auch Levin Zare in den Mannschaftsbus. Das ist nicht unbedingt selbstverständlich, auch wenn der 22-Jährige eigentlich fest zum Kader des Handball-Bundesligisten gehört. Als dritter Linksaußen im Team spielte er bislang, gerade wenn die langen Auswärtsfahrten anstehen, oftmals eher für die zweite Mannschaft der HSG in der Landesliga. „Ich kenne meine Rolle“, sagt der Lehramtsstudent, „ich gebe vor allem im Training alles und stehe bereit, wenn der Trainer mich braucht.“ Und das ist nach der langen Verletzung von Teamkollege Lasse Seidel der Fall.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/levin-zare-geniesst-die-zeit-im-bundesliga-kader-332195.html