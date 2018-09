Empfehlung - Leverkusens Rudi Völler: Glaube an Mannschaft und Trainer

dpaLeverkusen „Wir haben nach zwei Spieltagen sieben Mannschaften, die gar keinen oder erst einen Punkt haben. Und ausgerechnet unser Trainer, der es in der vergangenen Saison erstklassig gemacht hat, steht so in der Kritik?", sagte Völler dem „Kicker". Die mit hohen Ambitionen gestarteten Leverkusener haben die ersten beiden Bundesliga-Spiele bei Borussia Mönchengladbach (0:2) und gegen den VfL Wolfsburg (1:3) verloren. Nach der Länderspielpause spielt der Tabellenfünfte der vergangenen Saison beim deutschen Fußball-Rekordmeister FC Bayern München.(...)