Empfehlung - Leverkusener Siegesserie gegen Augsburg hält

dpaAugsburg Beim 0:3 (0:1) war ein enttäuschend auftretender FCA chancenlos und brachte sich durch ein Eigentor von Florian Niederlechner in der 34. Spielminute auch noch selbst in Rückstand. Nach der Pause erhöhten Kevin Volland (76.) und Kai Havertz (84.) für die Gäste, die drei Tage vor dem schweren Auswärtsspiel in der Champions League gegen Juventus Turin mit Ballsicherheit und Effektivität dominierten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/leverkusener-siegesserie-gegen-augsburg-haelt-321102.html