Empfehlung - Leugers: Starkes Comeback nach der Vertragsverlängerung

Meppen Das 1:1-Unentschieden am Montagabend daheim gegen den Aufsteiger Viktoria Köln hat die Drittliga-Fußballer des SV Meppen nicht vollends zufrieden gestellt. „Ich denke, dass wir zwei Punkte verschenkt haben", sagte Trainer Christian Neidhart, „wir haben in der zweiten Halbzeit einen kleinen Hänger gehabt, in denen Viktoria aufkam. Das 1:1 verschulden wir letztlich selber." Die Meppener waren schon nach elf Minuten in Führung gegangen, Steffen Puttkammer hatte einen Freistoß von Thilo Leugers zum 1:0 verwertet. Leugers sorgte für einen Lichtblick vor 6700 Zuschauern in der Meppener Hänsch-Arena. Der Kapitän musste sich im Sommer einer Fersen-Operation unterziehen, am Montag feierte er sein umjubeltes Comeback. „Es war so besonders, wie es sein kann, wenn man fünf Monate verletzt war", berichtete der 28-Jährige. Er stand in der Startelf und wurde nach starken 63 Minuten ausgewechselt. Auch er ärgerte sich aber über den verpassten Sieg: „Wir haben zwar nicht alles 100-prozentig verteidigt, aber ich glaube, wir können auch 2:0 führen und waren besser im Spiel."(...)