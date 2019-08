Empfehlung - Leonie Möller und Loris Günther sind Tennis-Regionsmeister

Nordhorn Die Meister der Tennisregion Dollart-Ems-Vechte heißen auch in diesem Sommer wieder Leonie Möller (SV Vorwärts Nordhorn) und Loris Günther (TV Sparta 87 Nordhorn). In hochklassigen Partien setzten sie sich auf der Anlage des TV Sparta 87 in Nordhorn in den Endspielen jeweils gegen ihre Teamkollegen durch.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/leonie-moeller-und-loris-guenther-sind-tennis-regionsmeister-316037.html