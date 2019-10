Empfehlung - Leonie Möller triumphiert bei DTB-Turnier in Kassel

Kassel Leonie Möller hat ihren gelungenen Start in die Hallensaison mit dem Sieg beim Frauenturnier des Deutschen Tennisbunds (DTB) in Kassel-Fuldabrück bestätigt. Das 15 Jahre alte Talent aus Nordhorn besiegte im Finale Oliwia Kempinski aus Bamberg mit 7:6, 6:0. Zur Freude von Hans-Georg Peters: „Leonie hat bereits in der vergangenen Woche in Isernhagen mit dem Erreichen des Viertelfinales bei der Landesmeisterschaft gezeigt, dass sie richtig gut drauf ist“, sagte der Chef-Trainer der Tennisregion Dollart-Ems-Vechte. Mit dem Sieg in Kassel beim Autohaus Ostmann Cup habe sie bestätigt, „dass sie sich mittlerweile auch auf den schnelleren Hallenböden wohlfühlt“.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/leonie-moeller-triumphiert-bei-dtb-turnier-in-kassel-326692.html