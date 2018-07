Empfehlung - Leonie Möller holt Ranglistenpunkte und Siegerpokal

Nordhorn Die Talente der Tennisregion Dollart-Ems-Vechte bleiben in der Erfolgsspur. Die 14-jährige Leonie Möller (Vorwärts Nordhorn) gewann in Bocholt den Cup der Sparkasse Westmünsterland. Bei diesem Turnier der hohen J2-Kategorie setzte sie sich gegen Konkurrenz aus dem gesamten Bundesgebiet durch. Möller ging als topgesetzte Spielerin in das Turnier und wurde ihrer Favoritenrolle gerecht. Nach einem Freilos in der ersten Runde hatte die Nordhornerin gegen Palina Mannapova (TuS Ickern) lediglich im ersten Satz leichte Anlauf-Probleme, setzte sich aber mit 6:2 und 6:0 durch. Auch im Halbfinale hatte Lucia Schuknecht (BW Bottrop) dem druckvollen Grundlinienspiel von Möller nur wenig entgegenzusetzen (1:6, 0:6).(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/leonie-moeller-holt-ranglistenpunkte-und-siegerpokal-243559.html