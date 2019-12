Empfehlung - Leonie Möller gewinnt ihr drittes DTB-Tennisturnier

Mülheim textLeonie Möller hat am Wochenende auch die dritte Auflage des Tennisturniers der Tennis-Academy Moraing in Mülheim gewonnen. Für die 15-Jährige vom SV Vorwärts Nordhorn ist es in diesem Winter bereits der dritte Sieg in der Frauen-Konkurrenz eines Ranglistenturniers des Deutschen Tennisbundes (DTB). „In diesem Winter läuft es einfach bei ihr“, kommentierte Regions-Cheftrainer Hans-Georg Peters die Leistungen seines Schützlings. In der Hallensaison hat die deutsche Nummer 218 nicht nur erfolgreich an der Landesmeisterschaft der Frauen und der deutschen Meisterschaft der Jugend teilgenommen, sondern auch schon das renommierte DTB-Ranglistenturnier in Kassel und das erste Mülheimer Turnier der Tennis-Academy gewonnen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/leonie-moeller-gewinnt-ihr-drittes-dtb-tennisturnier-335595.html