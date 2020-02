/ Lesedauer: ca. 2min Leonie Bisschop holt sich im Doppel norddeutschen Titel

Bei der Meisterschaft in Isernhagen setzte sich die Emlichheimerin in der Altersklasse U12 an der Seite von Michelle Kirsch aus Hannover durch. Emma Daems (TV Sparta 87) wurde Dritte im Einzel der Altersklasse U14.