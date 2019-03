Empfehlung - Lennart Nykamp verpasst bei Heimrennen knapp das Podium

Itterbeck Zwei attraktive Sonderprüfungen standen bei der 43. Uelsener ADAC-Geländefahrt auf dem Programm. Nach starken Regenfällen waren die Verhältnisse am ersten Renntag sehr anspruchsvoll und forderten den Fahrern sowie den Maschinen alles ab. Aber auch die zahlreichen Streckenposten waren gefordert. Der zweite Tag wurde dann auf Grund des Wetters zum Härtetest. Die Championatswertung gewann am Sonnabend der erfahrene Dennis Schröter auf einer Husquarna, am zweiten Tag drehte Newcomer Angus Heidecke den Spieß um und holte sich mit seiner KTM den Tagessieg. Damit krönte der ehemalige Motocross-WM-Fahrer aus Delitzsch seinen überaus erfolgreichen Umstieg in den Endurosport.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/lennart-nykamp-verpasst-bei-heimrennen-knapp-das-podium-287803.html