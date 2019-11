Empfehlung - Lennart Nykamp feiert schon früh Erfolge im Enduro-Sport

Itterbeck Für Lennart Nykamp ist seine erste komplette Enduro-Saison zu Ende gegangen – und das sehr erfolgreich. Nach dem letzten Rennen in Tuchheim (Sachsen-Anhalt) wurde der 17 Jahre alte Fahrer des MSC Niedergrafschaft, der für das Team Vorrink Motorsports startet, als norddeutscher Meister der Jugendklasse (16 bis 22 Jahre) ausgezeichnet. „Dass ich direkt die norddeutsche Meisterschaft gewinne, hätte ich nicht gedacht“, ist er selbst überrascht vom Gesamterfolg nach den acht Läufen. Zwar gelang ihm mit seiner 125 ccm großen KTM-Maschine vom Typ XCW 125 nie der Sprung auf den obersten Podestplatz, doch in Summe sprangen so viele vordere Platzierungen heraus, dass er als Gesamtsieger triumphierte. „Ich habe viele Punkte gesammelt und das hat am Ende dann gereicht“, sagt der Schüler der 12. Klasse des Lise-Meitner-Gymnasiums in Neuenhaus, der 2021 sein Abitur ablegen wird. Da war es gut zu verschmerzen, dass zum Saisonabschluss inTucheim wegen technischer Probleme nur Rang sechs heraussprang.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/lennart-nykamp-feiert-schon-frueh-erfolge-im-enduro-sport-327939.html