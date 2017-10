Empfehlung - Lena Onnen kehrt an ihre alte Wirkungsstätte zurück

his Schüttorf. Erneut Heimrecht hat heute Abend die zweite Mannschaft des SC Union Emlichheim. Um 20 Uhr sind die Sportfreunde Aligse in der Vechtetalhalle zu Gast. Für die Drittliga-Volleyballerinnen ist das im vierten Saisonspiel bereits das vierte Heimspiel. Nach dem Auftaktsieg gegen den SV Wietmarschen und zwei Niederlagen wollen Trainerin Claudia Volkers und ihre Mannschaft unbedingt wieder in die Erfolgsspur zurückfinden. Heute Abend kehrt auch Majela Dasler ins SCU-Aufgebot zurück, sodass Volkers aus dem Vollen schöpfen kann. Für die Partie mit dem hoch gehandelten Team aus Hannover denkt die SCU-Verantwortliche nach der Analyse der ersten drei Partien auch über taktische Umstellungen nach.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/lena-onnen-kehrt-an-ihre-alte-wirkungsstaette-zurueck-210940.html