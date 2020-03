Empfehlung - Lemgo holt 11:1 Punkte und Elisson knackt 200-Tore-Marke

Lemgo Nur 48 Stunden nach der 24:32-Niederlage gegen die TSV Hannover-Burgdorf trifft die HSG Nordhorn-Lingen auf die Mannschaft der Stunde in der Handball-Bundesliga: Der TBV Lemgo Lippe (Do., 19 Uhr, Phoenix Contact Arena) ist in diesem Jahr noch ohne Niederlage. Mit 11:1 Punkten aus sechs Spielen seit dem Jahreswechsel hat sich die Mannschaft von Trainer Florian Kehrmann auf den zehnten Tabellenplatz emporgearbeitet und sich mit 25:27 Punkten der Abstiegssorgen für diese Saison weitgehend entledigt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/lemgo-holt-111-punkte-und-elisson-knackt-200-tore-marke-346593.html