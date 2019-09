Empfehlung - Leipzig ohne Halstenberg und Poulsen - Werder mit Goller

dpaBremen Halstenberg muss wegen Problemen an der Hüfte passen, Poulsen blieb bei seiner Frau in Leipzig, die das gemeinsame Kind zur Welt brachte. „Den Glückwunsch gab es schon“, sagte Leipzigs Trainer Julian Nagelsmann im Pay-TV-Sender Sky. Insgesamt wechselt Nagelsmann im Vergleich zum 2:1 in der Champions League bei Benfica Lissabon auf vier Positionen. So sitzen Diego Demme und Emil Forsberg erst einmal nur auf der Bank.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/leipzig-ohne-halstenberg-und-poulsen-werder-mit-goller-319890.html