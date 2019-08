Empfehlung - Leipzig erreicht Finale der Pokalspielrunde in Nordhorn

Nordhorn Die Handballer des SC DHfK Leipzig haben das Finale der ersten Spielrunde im DHB-Pokal in Nordhorn erreicht. Der Bundesligist setzte sich am Sonnabend im ersten Halbfinale des Viererturniers vor 402 Zuschauern im Euregium mit 40:27 (22:16) gegen den Drittligisten TSV Altenholz durch. Das Team von DHfK-Coach Andre Haber ließ gegen die Schleswig-Holsteiner nichts anbrennen. Der favorisierte Erstligist setzte sich nach einem 6:6-Gleichstand (9.) mit drei Treffern in Folge auf 9:6 (12.) ab und baute den Vorsprung noch vor der Pause auf bis zu acht Tore aus (19:11/23.; 20:12/27.). Die Seiten wurden bei einer 22:16-Führung des SC DHfK gewechselt. Altenholz ließ sich im zweiten Durchgang zunächst nicht abschütteln, in der 42. Minute lag der Drittligist nur mit fünf Toren hinten (22:27). In der Endphase gestaltete der Erstligist das Ergebnis dann aber doch standesgemäß, knackte die 40-Tore-Marke und setzte sich auf den 40:27-Endstand ab.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/leipzig-erreicht-finale-der-pokalspielrunde-in-nordhorn-313629.html