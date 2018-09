Empfehlung - Lehrstunde in Sachen Effizienz: 09-Fußballer verlieren 1:5

Schüttorf Lehrgeld mussten die Fußballer des FC Schüttorf 09 am Sonntagnachmittag in der Landesliga zahlen. Nach starkem Beginn und guter erster Halbzeit hatten die Gastgeber gegen den Tabellenführer SV Bevern in der Endabrechnung mit 1:5 das Nachsehen. „Wir wussten vor der Saison, dass es für uns als Aufsteiger auch solche Spiele geben wird. Wir müssen daraus lernen und gestärkt daraus hervorgehen“, sagte 09-Trainer Rainer Sobiech.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/lehrstunde-in-sachen-effizienz-09-fussballer-verlieren-15-257246.html