Lehrstunde für Hoffenheim: „kopflos gespielt“

Die TSG Hoffenheim gehört doch noch nicht zur Elite der europäischen Clubs. Ein 2:4 in Liverpool hat dem Verein den Weg in die Champions League verbaut. Trainer Nagelsmann war sauer darüber, er machte auch Fehler - aber er will so schnell wie möglich eine zweite Chance.