Leenders: Schöne Erinnerungen an eine tolle EM

Trondheim/Nordhorn Toon Leenders und Bart Ravensbergen stecken in diesen Tagen voll in der Vorbereitung auf das wichtige Bundesliga-Heimspiel der HSG Nordhorn-Lingen am Sonnabend (20.30 Uhr, Euregium) gegen die „Eulen“ Ludwigshafen, doch das Erlebnis Handball-Europameisterschaft wirkt bei den beiden niederländischen Nationalspielern im Dress der HSG immer noch nach. „Es war unglaublich, einfach toll“, schwärmt Leenders von der Zeit mit dem Team Oranje, das sich zum ersten Mal überhaupt für die Endrunde qualifiziert hatte. Die Niederländer haben in Norwegen viele schöne Momente erlebt, sportlicher Höhepunkt war aber natürlich der EM-Premierensieg gegen Lettland. „Die Freude war riesig“, erinnert sich der 2,02-m-Hüne. Mit diesem Erfolg stiegt die Chance enorm, sich jetzt sogar für die WM 2021 qualifizieren zu können. „Das wäre super“, sagt Leenders.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/leenders-schoene-erinnerungen-an-eine-tolle-em-342333.html