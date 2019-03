Empfehlung - Leenders ist vor Lübeck-Spiel rechtzeitig wieder bei Kräften

Nordhorn Hoch oben im Norden, in den Segelrevieren der Lübecker Bucht, herrscht regelmäßig eine steife Brise. Wenige Kilometer entfernt rechnen am Freitag aber auch die Handballer der HSG Nordhorn-Lingen mit viel Gegenwind. In der Hansehalle von Lübeck bekommen sie es um 19.30 Uhr mit dem VfL Lübeck-Schwartau zu tun – und mit wahrscheinlich rund 3000 Schleswig-Holsteinern auf den Tribünen. „Wir wissen aus Erfahrung, dass es laut wird in Lübeck“, sagt HSG-Trainer Heiner Bültmann, „diesmal soll die Halle vielleicht sogar ausverkauft sein.“ Klar, die Mannschaft aus Nordhorn und Lingen ist längst ein attraktives Zugpferd in der 2. Liga. Aber auch die Gastgeber sorgten mit starken Leistungen für ein gestiegenes Interesse in der Region: Diese Saison gingen erst zwei Heimspiele verloren, zuletzt gab es für den VfL fünf Siege in Folge – darunter vor zwei Wochen einen 21:20-Heimerfolg vor knapp 2200 Zuschauern gegen den Ex-Erstligisten aus Nettelstedt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/leenders-ist-vor-luebeck-spiel-rechtzeitig-wieder-bei-kraeften-287955.html