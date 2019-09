Empfehlung - Leclerc im ersten Training in Sotschi vorn

dpaSotschi Der 21 Jahre alte Monegasse lag am Freitag in Sotschi in 1:34,462 Minuten knapp vor dem Niederländer Max Verstappen im Red Bull. Der viermalige Weltmeister Sebastian Vettel aus Heppenheim schaffte es mit einer guten halben Sekunde Rückstand im zweiten Ferrari auf den dritten Rang. Die Scuderia bestätigte damit den positiven Eindruck der vergangenen Wochen. Die Italiener gewannen zuletzt alle drei Rennen nach der Sommerpause.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/leclerc-im-ersten-training-in-sotschi-vorn-320920.html