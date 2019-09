Empfehlung - Leclerc holt Ferrari-Pole in Monza - Vettel nur Vierter

dpaMonza Dritter wurde Valtteri Bottas im zweiten Silberpfeil. Sebastian Vettel muss im zweiten Ferrari den Großen Preis von Italien an diesem Sonntag (15.10 Uhr/Sky und RTL) von der vierten Startposition in Angriff nehmen. Nico Hülkenberg belegte in der Qualifikation, die mit einer kuriosen Runde fast in Steher-Manier endete, im Renault den sechsten Platz.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/leclerc-holt-ferrari-pole-in-monza-vettel-nur-vierter-317365.html