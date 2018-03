Empfehlung - LeBron James schreibt NBA-Geschichte

dpaCleveland. Der Topspieler der Cleveland Cavaliers punktete mit seinen 27 Zählern beim 107:102 gegen die New Orleans Pelicans zum 867. Mal in Serie zweistellig und ist nun alleiniger Rekordhalter vor Michael Jordan (866). Zuletzt traf der vierfache MVP am 5. Januar 2007 gegen die Milwaukee Bucks im einstelligen Bereich (acht Punkte).