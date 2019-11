Empfehlung - Lea Maathuis überragend bei erstem Hoogsteder Saisonsieg

Hoogstede Endlich: Im fünften Spiel der Saison feiern die Tischtennis-Frauen des Hoogsteder SV den ersten Saisonsieg. Gegen den unmittelbaren Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt, den Dahlenburger SK, gelang ein hart erkämpfter 8:5-Heimerfolg. In Top-Form präsentierte sich hierbei vor allem Hoogstedes Spitzenspielerin Lea Maathuis: Sie bestritt vier Spiele und gewann alle – auch das Eingangsdoppel an der Seite von Julia Wojtaszek. Nach weit über dreistündiger Spielzeit konnten die Hoogstederinnen am Samstag endlich jubeln. Alle Spielerinnen trugen mit mindestens einem gewonnenen Match zum wichtigen ersten Saisonsieg bei. Durch den Sieg springt das Team in der Tabelle auf Platz 7 – den Platz, der am Ende der Saison den gewünschten Klassenerhalt sichern würde. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/lea-maathuis-ueberragend-bei-erstem-hoogsteder-saisonsieg-329043.html